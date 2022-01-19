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Главная / Аналитикам / Аналитика / Инвесторам стоит обратить внимание на акции Bath & Body Works и Tapestry - BCS Express
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19 января 2022 года 14:21
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Bath & Body Works и Tapestry - BCS Express
Инвесторам стоит обратить внимание на акции американских компаний Bath & Body Works и Tapestry, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Евгения Калянова. "Учитывая, что экономика США находится на стадии восстановления после рецессии, вызванной пандемией, циклические акции могут быть бенефициарами в среднесрочной перспективе и показать результат "выше рынка". На наш взгляд, внимание в первую очередь стоит обратить на акции Bath & Body Works и Tapestry", - пишет аналитик инвесткомпании. Bath & Body Works - компания занимается розничной продажей средств по уходу за телом, парфюмерии для дома, мыла и дезинфицирующих средств. Tapestry - компания индустрии роскоши, производит широкий ассортимент модных аксессуаров: кошельки, браслеты, косметички. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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19 января 2022 года 19:10
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.19 января 2022 года 16:02
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.19 января 2022 года 15:36
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Citigroup Inc. с целью $79,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,8%, стоп-приказ: $62,4, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что акции Citigroup по... читать дальше
.19 января 2022 года 15:12
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