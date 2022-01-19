ПСБ рекомендует покупать акции ПИКа с прогнозной ценой 1550 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "ГК ПИК" с прогнозной ценой 1550 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста около 20% от текущих уровней, сообщается в обзоре.

"Группа ПИК" сохраняет уверенные позиции на рынке недвижимости. Отметим, что продажи в натуральном выражении в 4К21 остались практически на уровне того же периода 2020 года и составили 843 тыс. кв. м. (-0,9% г/г). Расчетная цена реализации составила 185,5 тыс. руб./кв. м. Рост замедлился до 19,7% г/г (с 21,0% г/г в 3К21). Продажи в стоимостном выражении составили 156 млрд руб. (+18,6% г/г). Замедление связано с высокой базой второй половины 2020 года, а также новыми ограничениями по льготной ипотеке, - указывают эксперты ПСБ. - Котировки акций "ПИКа" заметно скорректировались прошлой осенью на фоне проведенного SPO, но с начала текущего года их динамика выглядит лучше рынка. В случае улучшения конъюнктуры на российском фондовом рынке цена бумаг эмитента может продолжить рост, и акции могут быть включены в индекс MSCI Russia (итоги ребалансировки индекса будут объявлены в мае), что будет способствовать притоку капитала в них".

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