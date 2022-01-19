ПСБ рекомендует покупать акции ОГК-2 с прогнозной ценой 0,95 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "ОГК-2" с прогнозной ценой на уровне 0,95 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Рост объемов производства электроэнергии на станциях "ОГК-2" в 2021 году (на 10,6%, до 48,9 млрд кВт*ч) обусловлен увеличением потребности в электроэнергии в условиях восстановления экономики. Вслед за ростом операционных показателей ожидаем сильной финансовой отчетности. В качестве дивидендов компания направляет 50% чистой прибыли по МСФО, ожидаемая дивидендная доходность формируется на уровне 13,7%. Наша целевая цена для акций "ОГК-2" составляет 0,95 рублей за штуку. Рекомендуем покупать бумаги эмитента", - пишут эксперты ПСБ.

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