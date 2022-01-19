Возможна пауза в аукционах Минфина до заседания ЦБР в феврале - "Фридом Финанс"

Возможна пауза в аукционах Минфина до заседания Банка России в феврале текущего года, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвестиционной компании "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Минфин отменил аукцион ОФЗ в среду, 19 января. Это решение было ожидаемым: ведомство считает нецелесообразным привлекать займы по завышенным ставкам. В то же время спрос на ОФЗ, даже несмотря на приближение доходности рублевых бумаг к двузначным отметкам, остается достаточно слабым. Мы не исключаем паузу в аукционах до февральского заседания ЦБ", - отмечает эксперт в комментарии.

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