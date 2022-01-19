Уверенности в достижении дна на рынке акций РФ пока нет - BCS Express

Уверенности в достижении "дна" на российском рынке акций в текущий момент нет, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Падение индекса Мосбиржи с уровня исторических максимумов во вторник превысило 20%. Это важный рубеж для многих трейдеров, так как считается, что он отделяет рынок от перехода в "медвежью" фазу. В конце прошлого года просадка индекса уже превышала 20%, однако это был эффект "маржин-коллов" в утреннюю сессию 14 декабря. Сейчас же наблюдается поступательное падение в течение нескольких сессий. Более того, за счет прошедшего снижения индекс Мосбиржи полностью нивелировал рост прошлого года, - пишет Карпунин. - Очевидно, что ключевая причина слабости нашего рынка остается прежней - неопределенность по поводу отсутствия компромисса с западными странами по поводу европейской безопасности. У участников рынка нет уверенности в том, что будет дальше, будет ли эскалация или реализуются санкционные риски. Увеличение маржинальных позиций ("плечи") сейчас крайне рискованно, волатильность останется повышенной. Для полноценного разворота российского рынка нужны четкие признаки потепления геополитического фона, а их пока недостаточно. Уверенности в том, что рынок уже точно достиг дна сейчас нет, хотя при реализации сценария нормализации фона наш рынок по текущим уровням выглядит привлекательным".

Также аналитик инвестиционной компании отмечает, что текущие значения валютной пары USD/RUB позитивны для акций экспортеров (металлурги, угольщики, химики и нефтегазовый сектора), а бумаги нефтяников в среднесрочной перспективе должны выглядеть устойчивей рынка в целом.

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