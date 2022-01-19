Возможен краткосрочный подъем цены нефти к $90/барр. - ПСБ

Котировки нефти марки Brent краткосрочно могут подняться к уровню $90 за баррель, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цена на нефть марки Brent продолжает оставаться на максимумах с октября 2014 года, удерживаясь выше $88 за баррель. Нефть, помимо ослабления страхов относительно развития нового штамма коронавируса и замедления темпов мировой экономики из-за высокой инфляции, продолжает получать импульс к росту на новостях о нестабильности в ОАЭ (добыча около 3 млн баррелей/день), к которой добавилась Турция. Появились новости о взрыве на трубопроводе Киркук-Джейхан (объем прокачки составляет около 1,6 млн баррелей/день), в связи с чем прокачка нефти приостановлена. Риски перебоев с поставками сырья при пока еще крепком спросе и ограниченной возможности ОПЕК+ для наращивания добычи поддерживают рост цен на нефть. Краткосрочно котировки нефти марки Brent могут подняться к $90 за баррель", - указывает Крылова в комментарии банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.