Амплитуда колебаний рубля останется высокой в ближайшее время - BCS Express

Амплитуда колебаний курса рубля к доллару останется высокой в ближайшее время, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Курс USD/RUB вырос во вторник, но в отличие от обвала акций слабость рубля была весьма ограниченной - доллар поднялся к 76,9 руб./$1. Амплитуда колебаний в ближайшее время останется высокой. Учитывая сырьевые цены, текущие уровни фундаментально завышены и во многом обусловлены присутствием геополитической премии", - отмечает аналитик инвесткомпании в комментарии.

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