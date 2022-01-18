Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 19 января в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в декабре (10:00 МСК);

- индекс потребительских цен Германии в декабре (10:00 МСК);

- ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (12:00 МСК);

- разрешения на строительство и число начатых строительств домов в США в декабре (16:30 МСК);

- выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли (17:15 МСК);

- квартальные результаты Procter & Gamble, Morgan Stanley, U.S. Bancorp, United Airlines.

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