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18 января 2022 года 18:55
BCS назвал топ-5 акций РФ, интересных для покупок на среднесрочную перспективу
Эксперты BCS Express выделили главные тренды и отобрали топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - "ЛУКОЙЛ", банк ВТБ, "Роснефть", "Яндекс" и Сбербанк. Аналитики отмечают, что "ЛУКОЙЛ" - привлекательная компания на фоне высоких цен на нефть, а также благодаря высокой ожидаемой дивидендной доходности. "ЛУКОЙЛ" отличается от прочих российских нефтяников дивидендной политикой - базой для выплат выступает скорректированный свободный денежный поток (FCF). За счет этого, указывают эксперты инвесткомпании, размер выплат защищен от разовых бумажных убытков, а дивидендная доходность благодаря 100% payout ratio превышает уровни конкурентов по отрасли - в целом по итогам 2021г дивидендная доходность может оказаться около 10%. "Дополнительный фактор привлекательности - проводимый компанией buyback. За период с 26 ноября по 21 декабря компания направила на обратный выкуп уже около 13,3 млрд руб. Если предположить, что buyback будет продолжаться, акции должны выглядеть лучше отраслевых конкурентов, - отмечают в BCS Express. - В среднесрочной перспективе позитивный взгляд на бумаги сохраняется. Текущие цены на нефть остаются для компании более чем комфортными. Цели роста котировок акций эмитента на горизонте ближайших месяцев при нормализации сантимента - 7500-7750 руб. за штуку". Эксперты в банковском секторе обратили внимание на акции ВТБ. По итогам 2021г финансовые результаты банка должны кратно вырасти, чистая прибыль по итогам 11 месяцев 2021г увеличилась в 4,4 раза г/г. Банк в ноябре досрочно выполнил цель по прибыли на 2021г. Улучшение финансовых метрик обусловлено, по мнению аналитиков, восстановлением экономики после COVID-19, а также сильным снижением объемов резервирования в текущем году. "Исходя из прибыли за 11 месяцев, дивиденды ВТБ в 2022г могут превысить 0,0065 руб. на акцию, что соответствует около 14% дивидендной доходности по текущим котировкам, - прогнозируют в BCS Express. - В последние недели бумаги снижаются из-за роста санкционной угрозы. По сообщениям СМИ, рассматриваются варианты точечных санкций по российским банкам, однако наиболее жесткий сценарий с отключением системы от SWIFT не на повестке. Перспективы дальнейшего роста и развития в 2022г позволяют ожидать подъема акций на горизонте нескольких месяцев со среднесрочными ориентирами в районе 0,06-0,0625 руб.". Также на фоне высокой стоимости нефти интересны бумаги "Роснефти", считают аналитики. Компания является крупнейшим производителем нефти в России и существенно выигрывает от роста цен и послаблений на добычу в рамках соглашения ОПЕК+. По итогам III кв. 2021г финансовые результаты компании превысили прогнозы, чистая прибыль выросла на 35% относительно II кв. 2021г. Помимо этого, отмечают эксперты, сильным фактором инвестиционной привлекательности в кейсе "Роснефти" является реализация крупного проекта "Восток Ойл". Его ресурсная база составляет 6,2 млрд тонн высококачественной, низкосернистой нефти с минимальным углеродным следом, что особенно важно в условиях роста актуальности ESG-повестки. Компания сейчас привлекает инвесторов для реализации проекта, который, в рамках продажи долей, оценивается примерно в 70 млрд евро при капитализации самой "Роснефти" в 73,7 млрд евро. "Акции "Роснефти" с начала года держатся сильнее рынка благодаря высокой цене на нефть и ослаблению рубля. Более того, если абстрагироваться от сформировавшегося геополитического дисконта, бумаги выглядят дешевыми при таких ценах на сырье. На среднесрочном горизонте можно рассчитывать на подъем к 650-700 руб.", - отмечают стратеги инвесткомпании. На взгляд аналитиков, акции "Яндекса" - ставка на дальнейший рост и развитие бизнеса, включая такие направления как фудтех, такси, e-commerce, а также с недавних пор финтех. По итогам III квартала выручка компании выросла в 1,5 раза, до 91,3 млрд руб. При этом заметный импульс ускорения темпов роста выручки дал сегмент "Такси", а также "Яндекс.Маркет" - темпы роста выручки составили 83,3% и 25,4% г/г соответственно. Компания в очередной раз повысила прогноз по темпу роста выручки. "Акции "Яндекса" в последнее находятся среди аутсайдеров российского рынка. Бумаги не до конца успели отыграть падение из-за роста геополитической напряженности, затем по ним пришлись новые удары со стороны пандемии и коррекции в IT-секторе США. При этом каких-то качественных ухудшений в кейсе "Яндекса" не происходит. Просадка интересна для наращивания длинных позиций на средне- и долгосрочном горизонте. На горизонте ближайших месяцев допустим подъем к 5400-5600 руб.", - пишут эксперты. Они предлагают обратить внимание на обыкновенные акции Сбербанка. От максимумов прошлого года бумаги скорректировались на 35% из-за роста напряженности по линии Россия-НАТО. Бумаги за последние 4 дня потеряли более 15% в безоткатном падении, констатируют аналитики. "Каких-то негативных фундаментальных изменений в инвесткейсе Сбербанка, способных объяснить настолько сильный обвал, сложно обозначить, - отмечают стратеги BCS Express. - Риски выросли, однако реакция на новые санкционные угрозы выглядит избыточной. Ожидаемая дивидендная доходность в топовой голубой фишке российского рынка на горизонте 12 месяцев - 11%. Падение прежде всего обусловлено выходом иностранных инвесторов из капитала банка, Сбербанк традиционно наиболее чувствителен к оттокам нерезидентов. Если отбросить фактор геополитики, то бумаги сейчас выглядят привлекательно с прицелом на средне- и долгосрочную перспективу. При этом стоит отметить, что в краткосрочном периоде риски в акциях повышенные, нет никакой уверенности, что отскок произойдет в ближайшее время". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТОП5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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