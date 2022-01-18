BCS Express открыл торговую идею: покупать обыкновенные акции Сбербанка с целью 270 руб

BCS Express открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции Сбербанка с целевой ценой 270 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: от 240 руб., потенциальная доходность: 12,5%, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Цена на акции Сбербанка исторически находится в восходящем тренде, однако среднесрочно перешла к снижению, опустившись ниже 200-дневной скользящей средней. Сейчас бумага явно перепродана по сигналам осцилляторов на недельном, дневном, четырехчасовом графиках", - отмечает аналитик Альберт Короев.

Эксперт инвесткомпании указывает на следующие факторы привлекательности акций банка:

- Бизнес Сбербанка имеет существенную фундаментальную привлекательность и является интересной инвестиционной историей не только на российском рынке, но и на развивающихся рынках в целом.

"Однако в настоящий момент динамика курсовой стоимости акций банка находится под влиянием геополитических рисков, - уточняет Короев. - Бумага имеет солидный вес в индексах, на которые ориентируется иностранные инвесторы, опасающиеся новых санкций в отношении России. Тем не менее, как показывает история, по мере снижения опасений фундаментальные данные и высокая дивидендная доходность берут свое".

- Сбербанк показал рекордную прибыль в 2021г. Годовая рентабельность в 25% отразила адаптацию бизнеса к кризисным явлениям. Ожидаемая дивидендная доходность по итогам 2021г приближается к 11% - рекорд для банка за всю историю.

- В случае снижения геополитической премии потенциальный приток капитала на российский рынок в первую очередь позитивно скажется на обыкновенных акциях Сбербанка как самой ликвидной голубой фишке.

На взгляд Короева, в качестве ключевых рисков служат реализация негативных геополитических сценариев и усиление давления на рисковые активы в мире на фоне ожидания ужесточения денежно-кредитной политики в США.

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