Акции Stellantis интересны для покупок в настоящее время - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам в настоящее время стоит обратить внимание на акции Stellantis NV, полагают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

Эксперты указали в аудиоподкасте на ряд факторов в пользу покупки акций эмитента:

- Глобальное присутствие и лидирующие позиции на рынках (по объему производства Stellantis является четвертым в мире, география продаж охватывает более 130 стран, компания занимает более 10% североамериканского авторынка, 23% европейского и 24% рынка Южной Америки).

- История реструктуризации. FCA и PSA дополняют продуктовое/географическое позиционирование друг друга. Ключевые факторы привлекательности компании будут поддерживаться стратегическими действиями по 4 ключевым направлениям: оптимизация операций в Европе; укрепление динамики доходов в Северной Америке; увеличение доли рынка в Южной Америке и оптимизация продуктового портфеля в Китае.

- Переход на электромобили (ожидается, что Stellantis инвестирует в электрификацию более 30 миллиардов евро до 2025 года; конечной целью инвестиций должна стать лидирующая позиция концерна в области экологичного производства).

- Дифференцированная стратегия ПО (корпорация намерена разработать три технологические ИИ-платформы, включая автопилот).

- Привлекательная оценка по мультипликаторам (по форвардному мультипликатору P/E 2023 торгуется на уровне 4,2х против медианного значения по сектору в 6,5х и является самой дешевой бумагой среди автопроизводителей).

"Мы ожидаем восстановления рынка полупроводников к 2022-2023 гг., что приведет к пересмотру прибыли Stellantis", - сообщили аналитики.

Потенциальная доходность на горизонте года, по мнению экспертов "ВТБ Мои Инвестиции", составляет больше 20%.

Stellantis NV - один из крупнейших автопроизводителей в мире. Альянс образован в результате слияния Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и PSA Group, производит автомобили под 15 брендами, включая Chrysler, Jeep, Peugeot, Citroen, Opel и Maserati.

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