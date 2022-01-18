Средняя цена стали в 2022г составит, вероятно, $815/тонна - ПСБ

Средняя цена на г/к прокат в 2022 году составит, вероятно, $815/тонна FOB Черное море, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мы ориентируемся в 2022 году на среднюю стоимость горячекатаного (г/к) проката FOB Черное море на уровне $815/тонна, что на 3% меньше средних цен 2021 года. Считаем, что из-за ухудшения конъюнктуры на сталелитейном рынке внутренние цены в меньшей степени отреагируют на внешние потрясения, тем самым поддерживая привлекательность компаний, ориентированных на внутренний рынок - "ММК" и "Северсталь", - отмечает эксперт ПСБ Егор Жильников.

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