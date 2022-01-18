Возможен подъем ставки ЦБР до 9,0-9,25% в феврале-марте 2022г - Росбанк

Возможен подъем ключевой ставки Банка России до 9,0-9,25% на горизонте февраля-марта текущего года, полагают аналитики Росбанка.

"Последние данные от Росстата по итогам декабря и первой декады января сигнализировали разграничение продовольственной и непродовольственной инфляции - в первом случае остается устойчивой на повышенных уровнях, во втором - сохранение разовых рисков в некоторых товарных группах (особенно в сегменте продажи автомобилей) и замедление в сфере услуг. Мы полагаем, что "атипичная" инфляция исчерпает себя ближе к концу 1К22, что позволит Банку России перейти к тонкой настройке процентной политики. Однако в свете завышенных инфляционных ожиданий предполагаем в качестве базового сценарий повышения ключевой ставки до 9,0-9,25% на горизонте февраля-марта", - отмечают эксперты Росбанка.

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