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18 января 2022 года 16:42
Средняя цена нефти в 2022г составит, вероятно, $73/барр. - Райффайзенбанк
Средняя цена нефти марки Brent в 2022 году составит, вероятно, $73 за баррель, считают аналитики Райффайзенбанка. "Предложение нефти все же будет постепенно увеличиваться, и рынок может сбалансироваться после прохождения отопительного сезона. Также стоит ожидать и значительного снижения спотовых цен на газ в Европе, а дополнительные объемы поставок СПГ в 2022 году должны позволить заранее подготовиться к следующему зимнему периоду. Кроме того, мы полагаем, что возможно начало поставок газа по "Северному потоку 2", что также должно позволить сбалансировать газовый рынок в Европе. В результате мы считаем, что хотя коррекция цен на нефть и произойдет, они останутся на относительно высоких уровнях. Так, по нашим прогнозам, средняя цена марки Brent в 2022 году составит $73 за баррель", - указывают эксперты банка в аналитическом материале. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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