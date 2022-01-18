Средняя цена нефти в 2022г составит, вероятно, $73/барр. - Райффайзенбанк

Средняя цена нефти марки Brent в 2022 году составит, вероятно, $73 за баррель, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Предложение нефти все же будет постепенно увеличиваться, и рынок может сбалансироваться после прохождения отопительного сезона. Также стоит ожидать и значительного снижения спотовых цен на газ в Европе, а дополнительные объемы поставок СПГ в 2022 году должны позволить заранее подготовиться к следующему зимнему периоду. Кроме того, мы полагаем, что возможно начало поставок газа по "Северному потоку 2", что также должно позволить сбалансировать газовый рынок в Европе. В результате мы считаем, что хотя коррекция цен на нефть и произойдет, они останутся на относительно высоких уровнях. Так, по нашим прогнозам, средняя цена марки Brent в 2022 году составит $73 за баррель", - указывают эксперты банка в аналитическом материале.

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