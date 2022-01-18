"Финам" рекомендует покупать акции Citigroup с прогнозной ценой $90,4

"Финам" рекомендует покупать акции Citigroup Inc. с прогнозной ценой $90,4 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 35% сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Мы достаточно оптимистично оцениваем дальнейшие перспективы Citigroup, ожидая, что банк вместе со всем сектором продолжит выигрывать от улучшения экономической ситуации в США и мире. Акции Citigroup торгуются с существенным дисконтом по мультипликаторам по отношению к аналогам, и мы рассчитываем, что меры банка по реорганизации и повышению эффективности бизнеса будут способствовать увеличению его оценочных коэффициентов", - отмечают эксперты.

Citigroup Inc. - один из крупнейших в мире финансовых конгломератов. Банк оказывает полный спектр финансовых услуг, включая розничный и корпоративный банкинг, инвестбанкинг, брокерские услуги, услуги по управлению активами и др., является первичным дилером ценных бумаг казначейства США. Citigroup считается самым глобальным банком в мире, обслуживая порядка 200 млн счетов физических и юридических лиц в 160 странах.

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