Многолетних пиков цены нефти недостаточно для возвращения рынка акций РФ к росту - "Велес Капитал"

Многолетних пиков нефтяных цен недостаточно для возвращения российского рынка акций к росту, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии во вторник обновили минимумы с марта и апреля прошлого года соответственно, не получив обнадеживающих геополитических новостей. Многолетних пиков нефтяных цен в складывающейся ситуации явно недостаточно для возвращения рынка к росту, при этом краткосрочная перепроданность российских индексов сохраняется, оставляя покупателям существенный потенциал для отскока при улучшении фундаментальных сигналов", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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