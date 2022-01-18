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18 января 2022 года 15:00
Индекс S&P 500 проведет предстоящие торги в диапазоне 4620-4680п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 4620-4680 пунктов, отмечается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Накануне индекс широко рынка нашел локальную поддержку на уровне 4615 пунктов, продолжая движение в рамках восходящего канала. Форма пятничной "свечи" свидетельствует о возможности краткосрочного разворота к росту. Индикатор RSI продолжает колебаться вблизи 50 пунктов. MACD пока не дает сигналов к развороту", - отмечают аналитики инвесткомпании. Рынок продолжит следить за сезоном отчетов в финансовом секторе. Несмотря на довольно сильные результаты компаний за IV квартал, прогноз по расходам на 2022г в большинстве случаев может оказаться негативным фактором для котировок, полагают эксперты. "Также в фокусе внимания инвесторов остается вопрос о том, насколько значительно распространение штамма "омикрон" влияет на экономику, - пишут аналитики. - Количество новых случаев заражений в США по-прежнему находится на рекордно высоких уровнях 800 тыс. - 1 млн в сутки. Возобновляются дискуссии о возможном давлении на цепочки поставок из-за подхода zero-COVID, принятого в Поднебесной, который ставит крупные города под угрозу локдаунов. Это может привести к закрытию портов, перебоям в производстве и затяжным транспортным задержкам. Четыре крупнейших портовых города Китая ужесточили ограничения в ответ на распространение штамма "омикрон". Хотя доки пока остаются открытыми, возможное закрытие портов грозит возникновением больших задержек с доставкой заказов. Эти задержки будут распространяться по цепочкам поставок и, в конечном счете, подстегнут инфляцию". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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