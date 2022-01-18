"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Big Lots с целью $55

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции акции Big Lots Inc. с целевой ценой $55 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26,495%, стоп-приказ: $39,75, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что компания из года в год стабильно наращивает активы, и ожидают роста прибыли на акцию до $1,94. Аналитики рекомендуют удерживать позицию до выхода отчетности 5 марта 2022г.

"С технической точки зрения нисходящая тенденция замедлилась и переросла в боковик. Мы рекомендуем открывать позицию возле уровня поддержки $42,5. При покупке на 10% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 39,75$ риск на портфель составит 0,86%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,09", - указывают стратеги "Финама".

Big Lots Inc. - американская розничная компания со штаб-квартирой в городе Колумбус (штат Огайо) с более чем 1400 магазинами в 47 штатах.

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