Российский нефтегазовый сектор имеет высокий потенциал роста в 2022г - "Ингосстрах-Инвестиции"

Российский нефтегазовый сектор имеет высокий потенциал роста в 2022г, полагает управляющий активами "Ингосстрах-Инвестиции" Александр Дорожкин.

Российский рынок получил необоснованный геополитический дисконт, вследствие чего ожидаемая доходность по росту рынка стала двузначной, отмечает эксперт.

"Инфляционное давление останется сильным в первом полугодии 2022г, что продолжит поддерживать высокие цены на товарных рынках, - прогнозирует Дорожкин. - Ожидаемое завершение пандемии в 2022г приведет к восстановлению отложенного спроса, что поддержит опережающую динамику циклических секторов. Российский нефтегазовый сектор имеет высокий потенциал роста, цены на энергоносители приблизились к своим послепандемийным максимумам. Цены реализации продукции на товарных рынках близки к своим максимумам за десятилетие, что позволит компаниям выплатить рекордные дивиденды".

Акции развивающихся стран, по мнению стратега, могут стать лучшей идеей 2022г, приток средств на российский рынок возобновится благодаря существенному дисконту. Целевой уровень по индексу Мосбиржи - 4500 пунктов, полагает эксперт, что отражает 35-процентный потенциал роста с дивидендом 12%.

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