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18 января 2022 года 13:30
"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Сбербанка с целевым ориентиром 350 руб. для обыкновенных акций и 330 руб. для "префов", отмечается в обзоре инвесткомпании. "Сбербанк на прошлой неделе сообщил о ежемесячных результатах по РСБУ. В декабре 2021г чистая прибыль составила 89,6 млрд руб. против убытка годом ранее. Сильные результаты месяца обусловлены эффектом низкой базы декабря 2021г и рекордным объёмом выданных кредитов физическим и юридическим лицам на фоне роста процентных ставок. В результате чистая прибыль банка за 2021г по РСБУ выросла в 1,7 раза - до 1,23 трлн руб. Рентабельность капитала составила 24,8% против 15% годом ранее", - напоминает аналитик Дмитрий Баженов. Эксперт указывает, что по итогам финансовых результатов по РСБУ, Сбербанк заработал на дивиденды 27,5 руб. "Учитывая то, что финансовые результаты по МСФО обычно выше, чем по РСБУ, мы ожидаем дивиденды за 2021г в диапазоне 28-29 руб. Текущая дивидендная доходность по обыкновенным акциям составляет 11,23%, по "префам" - 11,58%. В связи с вышеперечисленным, мы подтверждаем рекомендацию покупать обыкновенные акции Сбербанка с целевым ориентиром 350 руб., привилегированные - с целью 330 руб.", - резюмирует Баженов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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