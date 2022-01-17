Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 18 января в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- отчет по рынку труда Великобритании за ноябрь (10:00 МСК);

- экономические ожидания инвесторов ZEW по Германии в январе (13:00 МСК);

- ежемесячный отчет ОПЕК (15:00 МСК);

- операционные результаты "Группы компаний ПИК" за IV кв. и весь 2021г;

- квартальные результаты Bank of America, Goldman Sachs, Bank of NY Mellon.

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