Потенциал снижения нефтяных цен в текущий момент ограничен - BCS Express

Потенциал снижения нефтяных цен в текущий момент остается ограниченным, сообщается в комментарии BCS Express.

"Вблизи 7-летних вершин стоимости нефти многие участники нефтяного рынка решили зафиксировать прибыль. Тем более что в последние недели рост котировок происходил вопреки ухудшению ситуации с коронавирусом в мире. Однако с учетом невозможности ОПЕК+ нарастить добычу в запланированном объеме потенциал снижения нефтяных цен остается ограниченным. Дополнительную поддержку нефти оказали более сильные, чем ожидалось, данные по китайской экономике", - отмечает эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин.

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