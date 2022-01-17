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17 января 2022 года 16:25
Котировки золота, вероятно, будут под давлением на текущей неделе - Sber CIB
Котировки золота, вероятно, будут находиться под давлением на текущей неделе, полагает аналитик Sber CIB Антон Чернышев. "Золото на азиатской сессии в понедельник торговалось около $1820 за тройскую унцию. В США выходной, поэтому рыночная активность будет ограниченной и важных публикаций не ожидается. На текущей неделе выходит мало макростатистики. В центре внимания будут январский индекс экономических настроений в еврозоне от ZEW, протокол последнего заседания ЕЦБ, индекс опережающих индикаторов в США за декабрь и статистика по рынку жилья в США. В течение недели золото может оказаться под давлением на фоне ожиданий, что ФРС ужесточит свою риторику на заседании 25-26 января, особенно если макростатистика окажется неблагоприятной для желтого металла", - отмечает эксперт инвестбанка в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-АНАЛИТИКА
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