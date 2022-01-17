Нефтяные котировки могут возобновить рост в ближайшие сессии - "Велес Капитал"

Нефтяные котировки могут возобновить рост в ближайшие сессии при сохранении высокого мирового аппетита к риску, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Нефтяной рынок демонстрирует умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI к середине сессии понедельника в РФ снижались в пределах 0,5%. При росте перед этим цены не достигли зон перекупленности, в связи с чем в ближайшие сессии при высоком мировом аппетите к риску вполне могут возобновить восходящее движение", - отмечает эксперт инвесткомпании в комментарии.

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