Цена акций BlackRock может вырасти до $922 на горизонте года - "Фридом Финанс"

Цена акций BlackRock в базовом сценарии может достичь $922 за штуку на горизонте 12 месяцев, рекомендация в текущий момент в связи с недооцененностью - "покупать", сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Фридом Финанс".

При этом, указывают эксперты, при реализации оптимистического сценария котировки могут подняться до $1008, а в случае коррекции цена акции не превысит $836 за штуку.

"Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира BlackRock отчиталась за четвертый квартал 2021 года. Эмитент выглядит привлекательнее других корпораций финансового сектора из-за отсутствия значительных кредитных рисков. Однако при принятии инвестиционных решений в отношении ее акций необходимо учитывать влияние рыночных рисков, связанных с вероятностью коррекции широкого рынка по мере изменения денежно-кредитных условий. В этой ситуации вероятна отрицательная переоценка активов, которая не лучшим образом отразилась бы на результатах корпорации в текущем году", - пишут аналитики инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.