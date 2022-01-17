Инвесторам стоит отдавать предпочтение защитным типам ОФЗ - Sber CIB

Инвесторам стоит отдавать предпочтение защитным типам ОФЗ - с индексацией на инфляцию и с плавающим купоном, считают аналитики Sber CIB.

Особенно эксперты выделяют ОФЗ с привязкой к инфляции (серий 52001, 52002, 52003 и 52004). Из-за сохранения высоких показателей месячной инфляции в России все эти выпуски будут проиндексированы почти на 4% в январе-апреле, что, скорее всего, обеспечит держателям высокий доход при низком уровне рыночного риска, указывают они.

Хотя доходность ОФЗ с постоянным доходом находится на максимумах за более чем четыре года, инвесторам стоит повременить с покупками, считают аналитики Sber CIB. В отсутствие снижения геополитической напряжённости нерезиденты могут продолжить сокращать свои вложения.

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