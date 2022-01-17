Налоговые платежи и дорогая нефть могут поддержать рубль на этой неделе - "Открытие Инвестиции"

Налоговые платежи и позитивная динамика котировок нефти могут поддержать рубль на текущей неделе, если не вмешается геополитика, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Российский рубль стал лидером снижения по итогам недели в сегменте Emerging Markets, - констатирует эксперт. - Против рубля играл рост геополитической напряженности после завершения трех раундов переговоров между РФ, США, НАТО и ОБСЕ, распродажи на рынке ОФЗ, а также "бюджетное правило": ЦБ с 14 января начал покупать валюту и золото на рекордные 36,6 млрд рублей в день. Рост цен на нефть и общая слабость доллара на Forex не смогли защитить рубль от падения. С 17 января в РФ стартует налоговый период. Экспортеры будут продавать валюту и формировать рублевую ликвидность под платежи в бюджет. Локальный спрос поддержит рубль на фоне позитивной динамики цен на нефть".

По мнению Шульгина, рубль фундаментально недооценен - геополитическая премия составляет не меньше 3 рублей с учетом текущих цен и нового объема покупок валюты в рамках "бюджетного правила". Однако на фоне эскалации геополитической ситуации, которая имеет место в моменте по итогам завершившихся переговоров РФ и ее западных партнеров, рубль может продемонстрировать краткосрочную очень высокую волатильность, полагает эксперт.

"Риски пока не позволяют уверенно говорить о том, что курс не подскочит до 80 руб./$1. При этом технически курс USD/RUB дважды не смог закрепиться по итогам дня выше 77 руб./$1, что формирует потенциал возвращения котировок в диапазон 75-74,5 руб./$1. Однако еще раз подчеркнем, что в эти перспективы вмешивается геополитика. Любые намеки на деэскалацию напряженности будут стимулировать резкое укрепление рубля, но верно и обратное - всплеск геополитической напряженности способен оказать давление на российскую валюту. Геополитика вне плоскости возможностей прогнозирования динамики курса", - резюмирует Шульгин.

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