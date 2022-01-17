"Велес Капитал" рекомендует покупать бумаги X5 Retail с целью 3152 руб

"Велес Капитал" рекомендует покупать бумаги X5 Retail с целевой ценой 3152 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Группа X5 представит свои операционные результаты за IV кв. и 2021г в пятницу, 21 января. Согласно нашим оценкам, отчетный период оказался сильным на фоне самого высокого в этом году роста LFL-продаж. Мы полагаем, что чистые продажи выросли на 13,9 % г/г и достигли 600 млрд руб., а за год в целом компания отчитается о росте показателя на 11,1% г/г. Цель X5 была обеспечить рост выручки более 10% г/г в 2021г, и мы думаем, что группа вполне успешно справилась с этой задачей. Наша текущая рекомендация для бумаг X5 Retail Group - "покупать" с целевой ценой 3152 руб. за GDR", - отмечает аналитик Артем Михайлин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.