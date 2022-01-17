Акции РусАгро станут бенефициарами роста производства кондитерских изделий в РФ - Sber CIB

Акции "РусАгро" станут бенефициарами ожидаемого роста производства кондитерских изделий в РФ, полагают эксперты Sber CIB.

Производство кондитерских изделий в России вырастет на 11% к 2026 году до 4,47 млн тонн с 4,04 млн тонн в 2021г, прогнозируют аналитики Sber CIB. У рынка будет два главных драйвера - увеличение экспорта кондитерских изделий и спроса внутри страны благодаря росту доходов населения.

"Бенефициаром роста рынка может стать "РусАгро", один из крупнейших российских агрохолдингов, более 50% которого принадлежат миллиардеру Вадиму Мошковичу. "РусАгро" производит сахар, масло, мясо и другую сельскохозяйственную продукцию. По производству сахара компания занимает второе место в России с долей 13,5% по итогам 2020г. На это направление приходится 15% выручки (по данным на конец III квартала 2021г). Почти 80% сахара компания реализует B2B-клиентам, доля которых в выручке этого сегмента в 2020г составила 77%", - отмечается в комментарии инсестбанка.

Выручка и EBITDA "РусАгро" за 9 месяцев 2021г соответствовали ожиданиям аналитиков Sber CIB - все сегменты показали хорошие результаты. "Дивидендная доходность по итогам 2021г должна составить 12,4%, - пишут эксперты. - Аналитики ожидают, что финансовые показатели агрохолдинга останутся сильными, акции в течение 12 месяцев вырастут на 10,2%, до 1260 руб. Оценка бумаг - "покупать".

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