Краткосрочный ориентир по паре доллар/рубль - 75-77,5 руб./$1 - Сбер Управление Активами

Краткосрочным ориентиром по паре доллар/рубль является диапазон 75-77,5 руб./$1, отмечает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин.

Эксперт напоминает, что на прошлой неделе рубль ослаб на 0,6%, до 76,2 руб./$1, преимущественно из-за роста геополитической премии и оттока нерезидентов из российских активов. При этом некоторую поддержку курсу рубля оказал рост цен на нефть (Brent +5,3%). Валюты других развивающихся стран показали преимущественно положительную динамику, а индекс EMCI (индекс валют стран EM) прибавил 0,8% главным образом из-за глобального ослабления доллара (индекс доллара DXY снизился на 0,6%).

По мнению Малина, на дальнейший курс рубля будут влиять геополитические новости, спрос инвесторов на рисковые активы и цены на нефть. В краткосрочной перспективе он ожидает рубль в диапазоне 75-77,5 руб./$1.

На локальном долговом рынке внимание инвесторов сфокусировано на геополитических новостях и данных по инфляции, считает эксперт. На взгляд Малина, фундаментально рынок ОФЗ имеет высокий потенциал, поскольку в этом году ожидается замедление инфляции, а часть геополитических рисков уже в цене облигаций.

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