Акции Goldman Sachs, Bank of America и Morgan Stanley будут интересны на текущей неделе - BCS Express

Акции Goldman Sachs, Bank of America и Morgan Stanley будут интересны на следующей неделе, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко.

Как отмечает аналитик, в фокусе этой недели будет финансовый сектор: "В случае сюрпризов, когда факт по финансовым показателям отличается от консенсус-прогноза аналитиков, возможны сильные движения в бумагах. В пятницу отчитались JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo. На вторник-среду запланированы релизы трех банковских бумаг".

Инвестиционный банк Goldman Sachs Group представит отчетность во вторник, до открытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $11,76. Это предполагает снижение на 2,6% (г/г). При позитивном сюрпризе бумаги могут вырасти в район $390-400, полагает Холоденко.

Второй по величине активов банк США Bank of America Corp. представит отчетность в среду, до открытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $0,76. Это предполагает увеличение на 29,2% (г/г). При негативном раскладе возможно тестирование зоны $45-44, считает аналитик инвесткомпании.

Morgan Stanley представит отчетность в среду, до открытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $1,91. Это предполагает снижение на 0,6% (г/г). По мнению Холоденко, при негативном сценарии котировки акций могут снизиться в район $97-95.

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