BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ОФЗ 26211, ПИК 001Р-03, РУСАЛ Братск БО-001Р-03, РЕСО Лизинг БО-П-06 и ОФЗ-ИН 52001, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Российский долговой рынок на прошлой неделе оказался под ударом по всем фронтам. Переговоры между Россией и западными странами по вопросам безопасности не привели к ощутимому прогрессу. Надежд на быструю деэскалацию напряженности все меньше. В корпоративном сегменте риск-премии сужались на фоне роста доходностей ОФЗ. Особенно это было заметно в рейтинговых категориях ruBBB и ниже. На этой неделе мы можем увидеть коррекцию - ОФЗ могут подрастать на фоне снижения давления со стороны нерезидентов, а корпоративные бонды, напротив, могут выглядеть слабее за счет нормализации G-спредов," - пишут эксперты BCS Express.

По мнению стратегов, следующие облигации будут представлять наибольший интерес для инвесторов на текущей неделе:

ОФЗ 26211: "ОФЗ с погашением в январе 2023г торгуется с доходностью 9,1%. Такая доходность выглядит избыточной для годовой гособлигации, поэтому выпуск может пользоваться спросом у консервативных инвесторов на этой неделе. Особенно привлекательно он выглядит для покупки на ИИС типа Б, который позволяет получить налоговую льготу по НДФЛ с дохода от вложений", - отмечается в комментарии.

ПИК 001Р-03: "Группа компаний ПИК - крупнейший российский застройщик, основная деятельность которого сосредоточена в наиболее маржинальном Московском регионе. Масштабы бизнеса, устойчивые финансовые показатели и статус системообразующей организации обеспечивают высокий уровень надежности, компенсирующий повышенный риск-профиль отрасли девелопмента. При этом доходность по облигациям компании выглядит привлекательно на фоне других представителей рейтинговой категории. Рейтинг ruA+ "стабильный" от агентства Эксперт РА. Выпуск 001Р-03 обладает короткой дюрацией, что делает его менее чувствительным к динамике процентных ставок и позволяет ожидать лучших результатов в течение цикла ужесточения ДКП, чем могут показать более длинные выпуски эмитента", - пишут аналитики.

РУСАЛ Братск БО-001Р-03: "Это долговые бумаги 100%-ной дочки "РусАла", - указывают эксперты. - На предприятие приходится около четверти всего производства материнского холдинга. Рейтинг ruA+ "стабильный" от агентства Эксперт РА.В условиях высоких цен на алюминий компания РУСАЛ обладает солидным запасом прочности, несмотря на высокий уровень долговой нагрузки. При этом доходность по облигациям "РУСАЛ Братск" остается привлекательной. По выпуску 001Р-03 в сентябре 2022г ожидается оферта, что делает его интересным с точки зрения доходности на коротком горизонте инвестиций".

РЕСО Лизинг БО-П-06: Компания является крупным игроком на российском лизинговом рынке. Специализируется на лизинге легкового (72%) и грузового (19%) автотранспорта. По итогам 2020г компания была на 9-м месте в рэнкинге Эксперт РА по размеру лизингового портфеля и на 6-м месте по объему полученных платежей. Рейтинг ruA+ "стабильный" от агентства Эксперт РА. По мнению стратегов BCS Express, облигации компании обеспечивают привлекательный уровень доходности для данной рейтинговой категории.

ОФЗ-ИН 52001: "Инфляционные выпуски ОФЗ в 2021г показали один из лучших результатов среди российских госбумаг. Помимо купона в 2,5%, их номинал индексируется на уровень инфляции, обеспечивая надежную защиту от обесценения капитала. Если период высокой инфляции затянется на более долгий срок, чем предполагают актуальные прогнозы, то эти бумаги могут быть выгодными и в будущем. Выпуск 52001 может подойти наиболее консервативным инвесторам", - считают аналитики инвесткомпании.

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