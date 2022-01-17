Возможно умеренное укрепление рубля на торгах в понедельник - Банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля по отношению к доллару может показать умеренное укрепление в течение торговой сессии понедельника на фоне выходного в США, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

При этом эксперты отмечают, что пока сложно рассчитывать на закрепление национальной валюты на текущих уровнях. Динамику курса валютной пары USD/RUB продолжит определять геополитика, и можно ожидать сохранения повышенной волатильности по мере поступления новых геополитических новостей, считают аналитики банка.

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