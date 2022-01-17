Волатильность рубля останется повышенной в ближайшей перспективе - "Локо Инвест"

Волатильность рубля останется повышенной в ближайшей перспективе, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Прошлую неделю рубль завершил умеренным снижением к доллару (-0,6%), но в пятницу мы вновь наблюдали повышенную волатильность и курс вблизи 77 руб./$1. Фактор геополитики и соответствующая ликвидация позиций нерезидентами продолжает оставаться ключевым в динамике курса рубля, несмотря на присутствие экспортеров. Приближение налоговых выплат может обеспечить рублю поддержку, но всё это будет накладываться на сохранение геополитической напряженности и повышенные покупки валюты ЦБ в рамках бюджетного правила. Поэтому курс, вероятно, останется волатильным, хотя в терминах направленности среднесрочного тренда мы по-прежнему сохраняем умеренно-оптимистичный прогноз 73-74 руб./$1", - отмечает Полевой.

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