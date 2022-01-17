Евро, вероятно, будет торговаться в диапазоне $1,138-1,148 на текущей неделе - Росбанк

Евро, вероятно, будет торговаться в диапазоне $1,138-1,148 на текущей неделе, полагают аналитики Росбанка.

"Курс евро "пикировал" к $1,142 на фоне роста долларовых ставок перед длинными выходными в США. На текущей неделе важных выступлений регуляторов не запланировано, а график значимых для пары евро/доллар статистических релизов пуст, поэтому ожидаем позиционной игры в интервале $1,138-1,148", - указывают эксперты банка.

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