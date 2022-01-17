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Главная / Аналитикам / Аналитика / Евро, вероятно, будет торговаться в диапазоне $1,138-1,148 на текущей неделе - Росбанк
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17 января 2022 года 11:47
Евро, вероятно, будет торговаться в диапазоне $1,138-1,148 на текущей неделе - Росбанк
Евро, вероятно, будет торговаться в диапазоне $1,138-1,148 на текущей неделе, полагают аналитики Росбанка. "Курс евро "пикировал" к $1,142 на фоне роста долларовых ставок перед длинными выходными в США. На текущей неделе важных выступлений регуляторов не запланировано, а график значимых для пары евро/доллар статистических релизов пуст, поэтому ожидаем позиционной игры в интервале $1,138-1,148", - указывают эксперты банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-ЕВРО/ДОЛЛАР-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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