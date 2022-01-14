BCS Express рекомендует держать акции Delta Air Lines с целью $42,8 за штуку на горизонте года, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Компания Delta Air Lines опубликовала ежеквартальную финансовую отчетность. Выручка за квартал снизилась на 17% в сравнении с 2019г. до отметки в $9,47 млрд, что оказалось на $180 млн (на 2%) выше ожиданий консенсус-прогноза. Выручка от пассажиропотока была на 29% ниже уровня 2019г. Загрузка полетных мощностей составила 78,1%. В географическом разрезе выручка продолжила восстанавливаться в США (-22% к 2019г.) и в Латинской Америке (-20%)", - напоминают эксперты.

Менеджмент также предоставил прогноз на I квартал 2022г, согласно которому ожидается, что выручка будет на уровне 72-76% от выручки I квартала 2019г. Операционные затраты, по мнению менеджмента, увеличатся в I кв. на 15% по сравнению с уровнем 2019г. Прибыль на акцию превзошла ожидания консенсус-прогноза на $0,07 и составила $0,22.

"Несмотря на относительно хорошие показатели отчетности сохраняется ряд рисков для компании, которые мы выделяли еще в рамках прошлой отчетности, - отмечают аналитики BCS Express. - Вновь существенный вклад в выручку был со стороны выручки от продажи продуктов нефтепереработки другим компаниям ($1,04 млрд или 11% от выручки за квартал). Без учета данных продаж выручка все еще на 26% ниже уровня 2019г".

Вызывает особое опасение у экспертов рост цен на топливо, что может сказаться на маржинальности бизнеса. Другим риском они выделяют распространение "омикрона".

"Хотя менеджмент полагает, что касательно распространения омикрона худшее уже позади, мы все же считаем, что еще очень рано списывать данный риск, особенно с учетом роста госпитализаций в США и вероятности мутации вируса в более патогенный штамм, - пишут стратеги инвесткомпании. - Дополнительным риском для компании мы видим рост инфляции и не уверены, что в текущей ситуации компания сможет переложить рост затрат на пассажиров через повышение стоимости билетов, не снизив тем самым уровень спроса. Как следствие, мы сохраняем рекомендацию HOLD, но повышаем целевую цену с $38 до $42,8 (потенциал роста 5%) на инвестиционный горизонт 1 год на фоне обновления прогноза операционных показателей".

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