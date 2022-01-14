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14 января 2022 года 16:11
Акции НЛМК, X5 и Сбербанка будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "НЛМК", X5 Retail Group и Сбербанка на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Аналитик Дмитрий Пучкарев отмечает, что на следующей неделе для акций "НЛМК" пройдут два значимых события. Во-первых, компания представит операционные результаты по итогам IV квартала 2021г. Ориентируясь на данные по продажам, можно будет уточнить ожидания по финансовым показателям и дивидендам. Важны будут комментарии компании относительно отрасли в начале 2022г и среднесрочных перспектив. Во-вторых, 21 января пройдет заседание ФАС по делу о нарушении антимонопольного законодательства. Ранее ведомство обвинило "ММК", "НЛМК" и "Северсталь" в монопольно высоких ценах на горячекатаный прокат. Новости с заседания могут оказать заметное влияние на динамику котировок акций металлургических компаний, полагает эксперт. "Техническая картина в акциях "НЛМК" преимущественно нейтральная. Близость поддержки 210 руб. ограничивает потенциал для углубления коррекции. На бумаги оказывает давление негативный сентимент на российском рынке в целом, однако по мере улучшения ситуации есть все шансы возобновить рост. Ближайшая цель при восстановлении - 221 руб.", - указывает Пучкарев. X5 Retail Group 21 января опубликует операционные результаты за IV квартал. Наибольшее внимание, по мнению аналитика, стоит обратить на темпы роста выручки, LFL-показатели, а также темпы развития цифрового сегмента. В последние кварталы рост e-commerce направления сильно замедлился, ускорение по итогам квартала могло бы стать хорошим среднесрочным драйвером для акций. "С точки зрения теханализа ситуация в акциях X5 Group депрессивная. На торгах пятницы ключевая поддержка 1920 руб. была пробита, падение ускорилось. Причиной снижения выступает прежде всего негативный внешний фон, каких-то значимых негативных инфодрайверов в бумаге не появлялось. Если сентимент будет оставаться слабым, то активизацию быков можно будет ожидать лишь ближе к 1650 руб. Однако при переваривании геополитических рисков отскок должен произойти раньше. Для начала восстановления важно вернуться выше 1920 руб.", - пишет Пучкарев. Сбербанк 14 января представил позитивные финансовые результаты по итогам декабря и 2021г, однако на динамике акций это не сказалось - бумаги находятся среди аутсайдеров рынка пятницы, говорится в комментарии. "Сбербанк традиционно выступает флюгером настроений нерезидентов относительно российского рынка, - подчеркивает стратег инвесткомпании. - Сейчас, когда на повестке обострение геополитических рисков, акции Сбербанка падают одними из первых. На следующей неделе, в отсутствие новых негативных инфоповодов, сентимент должен начать стабилизироваться. Акции Сбербанка в такой ситуации могут начать восстанавливаться. Учитывая сильное падение последних дней, потенциал внушительный. Ожидаемая дивидендная доходность топовой фишки российского рынка превышает 10%". Техническая картина в бумаге, на взгляд эксперта BCS Express, осторожно позитивная, сигналов к развороту пока нет. Котировки опустились к поддержке 260 руб. "Если отметка в ближайшие дни устоит, то высока вероятность по крайней мере отскока от достигнутых минимумов. При улучшении настроений на горизонте нескольких недель возможен возврат к 295 руб.", - указывает Пучкарев.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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