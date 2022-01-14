"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Merck с целью $91

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции акции Merck & Co. с целью $91 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,9%, стоп-приказ: $77,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты напоминают, что 23 декабря 2021г произошло знаковое для Merck событие - антиковидные таблетки компании molnupiravir получили одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Таблетки показаны взрослым в течение первых 5 дней с момента появления симптомов коронавируса и не предназначены для уже госпитализированных пациентов.

"С технической точки зрения бумага пробила ключевые уровни сопротивления, двигаясь в локальном растущем тренде. Открывать позицию рекомендуем при текущем уровне с целью $91. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $77,5 риск на портфель составит 0,47%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,53", - указывают аналитики "Финама".

Merck & Co. Inc. - базирующаяся в США транснациональная компания сектора здравоохранения, одна из крупнейших фармацевтических компаний в мире. За пределами США и Канады известна как MSD.

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