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14 января 2022 года 14:57
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Системы с целью 29 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целевой ценой 29 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24,46%, стоп-приказ: 21,6 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что выручка компании стабильно растет последние 4 года. Чистый доход за 2021г вырос в годовом выражении на 91,12% до 13,56 млрд рублей. Локальное снижение можно рассматривать как хорошую точку входа, полагают они. "С технической точки зрения продолжительный нисходящий тренд по акциям подходит к концу. Небольшая распродажа 13 января не меняет общей картины с развитием восходящего тренда. Пробой отметки 24 рубля сигнализирует о возможном формировании движения вверх. При покупке на 10% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 21,6 рубля риск на портфель составит 0,73%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,35", - указывают эксперты "Финама". ПАО "АФК Система" - крупный частный инвестор в реальный сектор российской экономики. Инвестиционный портфель состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-СИСТЕМА-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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