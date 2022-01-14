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14 января 2022 года 14:10
Рубль, возможно, будет торговаться в диапазонах 75-76 руб./$1, 86,5-87,5 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР
Рубль, возможно, будет торговаться в диапазонах 75-76 руб./$1, 86,5-87,5 руб./EUR1 на следующей неделе, полагает операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов. "Вся волатильность на валютном рынке в настоящее время связана в первую очередь с внешнеполитическими рисками и не зависит от динамики нефтяных цен. Для экспортеров начинается новый налоговый период - продажи валютной выручки могут "сыграть на руку" рублю, но предсказать его динамику с учетом предыдущей двухнедельной волатильности сложно. Валютный прогноз на следующую неделю: 75-76 руб./$1, 86,5-87,5 руб./EUR1", - указывает эксперт банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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.14 января 2022 года 11:48
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