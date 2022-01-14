"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Adobe с прогнозной ценой $618,5

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции Adobe Inc. с прогнозной ценой на уровне $618,5 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Среди среднесрочных инвестиционных преимуществ мы выделяем сильные позиции Adobe в отрасли. Так, в сегменте решений для обработки фото- и видеофайлов, согласно открытым источникам, на решения компании приходится 55-70% рынка, причем в ряде продуктовых ниш ПО Adobe не имеет качественных аналогов. Очень высокое ценностное предложение позволяет компании сохранять высокую стоимость своих продуктов, что транслируется в высокую маржинальность операций. Рост цифровизации бизнеса, расширение функционала, развитие сегмента ИИ, а также распространение сетей 5G будут стимулировать усиление спроса на решения для создания контента", - пишет директор аналитического департамента инвесткомпании Вадим Меркулов.

"На наш взгляд, негативная реакция инвесторов на последний квартальный отчет компании была чрезмерной. С учетом коррекции котировок бумаг эмитента до уровней пятилетних средних мультипликаторов по P/E мы полагаем, что сложились удачные условия для входа в длинную позицию. Техническая картина также выглядит благоприятной для "быков", - отмечает эксперт.

Adobe Inc. - крупнейший в мире разработчик ПО для создания различного медиаконтента, включая документы, видеофайлы, верстку веб-страниц, графику для видеоигр, фильмов, клипов и т.д.

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