Вероятна консолидация рубля в диапазоне 75-76 руб./$1 в ближайшее время - Росбанк

Вероятна консолидация курса рубля к доллару в диапазоне 75-76 руб./$1 в ближайшее время, говорится в комментарии Росбанка.

"Перспектива материализации санкционных угроз со стороны США находится исключительно в зависимости от успехов дипломатических решений, что во многом видится нам основным путем решения конфликтной ситуации. До момента появления новостей с дипломатического "фронта" мы ожидаем стабилизацию пары доллар/рубль в интервале 75-76 руб./$1 и сохранение высокой чувствительности к новостным заголовкам", - пишут аналитики банка.

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