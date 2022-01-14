.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / ПСБ рекомендует покупать акции НОВАТЭКа с прогнозной ценой 2250 руб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
14 января 2022 года 12:13
ПСБ рекомендует покупать акции НОВАТЭКа с прогнозной ценой 2250 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "НОВАТЭКа" с прогнозной ценой на уровне 2250 рублей за штуку, сообщается в обзоре. "НОВАТЭК" представил ожидаемые операционные результаты. Тем не менее, учитывая благоприятную конъюнктуру на рынке газа, мы считаем, что компания сможет показать сильные финансовые результаты по итогам 2021 года. Рекомендуем покупать бумаги, целевой уровень - 2250 рублей за штуку", - указывают эксперты банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-НОВАТЭК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
14 января 2022 года 14:57
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целевой ценой 29 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24,46%, стоп-приказ: 21,6 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что... читать дальше
.14 января 2022 года 14:33
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4630-4690 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Накануне индекс широко рынка скорректировался и пробил уровень поддержки в области 50-дневной скользящей средней. Тем не... читать дальше
.14 января 2022 года 14:10
Рубль, возможно, будет торговаться в диапазонах 75-76 руб./$1, 86,5-87,5 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР
Рубль, возможно, будет торговаться в диапазонах 75-76 руб./$1, 86,5-87,5 руб./EUR1 на следующей неделе, полагает операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов. "Вся волатильность на валютном рынке в настоящее время связана в первую очередь с... читать дальше
.14 января 2022 года 13:48
Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции Adobe Inc. с прогнозной ценой на уровне $618,5 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Среди среднесрочных инвестиционных преимуществ мы выделяем сильные позиции Adobe в отрасли. Так, в сегменте решений для обработки фото- и... читать дальше
.14 января 2022 года 13:27
Российские активы обладают высокой среднесрочной привлекательностью, считают аналитики ITI Capital. "Мы считаем высокой среднесрочную привлекательность российских активов, но напряженность в отношениях может повыситься в краткосрочной перспективе, хотя текущие уровни рубля, ОФЗ и "голубых фишек"... читать дальше
.14 января 2022 года 13:02
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Транснефти" с прогнозной ценой на уровне 205000 рублей за штуку, сообщается в обзоре. "Позитивно смотрим на бизнес "Транснефти" в целом, отдельно отмечая, что в 2022 году ожидается сплит акций и увеличение частоты выплаты дивидендов, что... читать дальше
.14 января 2022 года 12:42
Вероятна консолидация курса рубля к доллару в диапазоне 75-76 руб./$1 в ближайшее время, говорится в комментарии Росбанка. "Перспектива материализации санкционных угроз со стороны США находится исключительно в зависимости от успехов дипломатических решений, что во многом видится нам основным путем... читать дальше
.14 января 2022 года 11:48
Возможна высокая волатильность рубля в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии Инвестиционной компании "Локо-Инвест". "Краткосрочную динамику рубля в сложившихся условиях предугадать невозможно, поэтому допускаем сохранение высокой волатильности. Среднесрочно же по-прежнему склоняемся к... читать дальше
.14 января 2022 года 11:28
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "АЛРОСА" с прогнозной ценой на уровне 168 рублей за штуку, сообщается в обзоре. "Продажи алмазно-бриллиантовой продукции "АЛРОСА" в декабре прошлого года снизились из-за низких запасов, что приведет к ухудшению финансовых результатов в... читать дальше
.14 января 2022 года 11:11
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "НОВАТЭКа", сообщается в обзоре аналитиков Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева. "Мы рассматриваем опубликованные в четверг предварительные операционные результаты "НОВАТЭКа" за 4К21 как в целом нейтральные для бумаг... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.