ПСБ рекомендует покупать акции АЛРОСА с прогнозной ценой 168 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "АЛРОСА" с прогнозной ценой на уровне 168 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Продажи алмазно-бриллиантовой продукции "АЛРОСА" в декабре прошлого года снизились из-за низких запасов, что приведет к ухудшению финансовых результатов в 4К21, несмотря на высокий уровень цен на продукцию. Тем не менее финансовый результат компании по итогам года все равно окажется сильным и позволяет рассчитывать инвесторам на неплохие финальные дивиденды. Рекомендуем покупать акции эмитента, целевой уровень - 168 рублей за штуку", - отмечают в ПСБ.

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