Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для акций НОВАТЭКа

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "НОВАТЭКа", сообщается в обзоре аналитиков Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева.

"Мы рассматриваем опубликованные в четверг предварительные операционные результаты "НОВАТЭКа" за 4К21 как в целом нейтральные для бумаг эмитента. Рост продаж СПГ - предвестник сильных финансовых результатов за 4К21. Что касается продаж газа в России, ожидаем изменение динамики уже в 1К22. Объемы добычи газа компанией должны расти на несколько процентов ежегодно в среднесрочной перспективе благодаря разработке Северо-Русского кластера (добыча на плато - 13 млрд м3 в год). Снижение выхода ЖУВ может быть связано с сокращением инвестиций компании в добычу нефти, поскольку ряд месторождений перестанет получать налоговые льготы с 2022 года", - отмечают эксперты банка.

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