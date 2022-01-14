Рубль может вернуться к 75 руб./$1 по итогам торгов в пятницу - ПСБ

Рубль может вернуться к уровню 75 руб./$1 по итогам торговой сессии в пятницу в связи с перепроданностью национальной валюты, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Утром пятницы формируется нейтральный внешний фон для национальной валюты: нефть марки Brent и азиатские рынки торгуются безыдейно, валюты стран ЕМ не демонстрируют выразительной динамики, а фьючерсы на ключевые индексы фондового рынка США лишь в незначительном плюсе после сильной просадки накануне. Вместе с тем рубль выглядит сильно недооцененным исходя из текущего состояния экономики и рынка нефти, - пишет главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников. - Ожидаем, что пара доллар/рубль попробует частично сбросить перепроданность рубля и попытается вернуться по итогам дня к отметке 75 руб./$1. Скорректировать позиции рубля в пятницу, по нашему мнению, может негативный сюрприз от статистики США, а также старта сезона отчётностей ведущих американских банков".

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