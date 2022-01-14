Перспектив значительного укрепления рубля пока нет - "Алор Брокер"

Перспектив значительного укрепления рубля к доллару до принципиального улучшения политической ситуации нет, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Учитывая давление на рубль со стороны рекордных за всю историю закупок валюты в рамках бюджетного правила, перспектив на значительное укрепление российской валюты до принципиального улучшения политической атмосферы мы не видим. При очередной порции негатива пара доллар/рубль отправится "штурмовать" сопротивление 77,6 руб./$1", - указывает эксперт в комментарии.

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