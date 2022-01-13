"ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив акции "АЛРОСА" и Softline, а также убрав бумаги "Мать и дитя" и "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), сообщается в комментарии.

"Мы фиксируем прибыль в акциях "ММК" после роста на 13% и в ожидании решения ФАС по штрафам сталелитейным компаниям, а также исключаем бумаги "Мать и Дитя", показавшие динамику лучше рынка", - указывают эксперты.

"В ожидании сезонного сильного первого квартала на рынке алмазов, мы добавляем в подборку акции "АЛРОСА". Сохраняющийся дефицит на рынке способствует дальнейшему росту цен на алмазы. Перед публикацией в феврале отчётности за четвертый квартал 2021 года добавляем и бумаги Softline. Ожидаем сильные результаты эмитента, которые подтвердят уверенное движение компании к достижению стратегических целей", - пишут аналитики.

Текущий состав топ-10 акций России: "Газпром", "АЛРОСА", Softline, "НОВАТЭК", Сбербанк, Globaltrans, "ЛУКОЙЛ", "РусАгро", "Магнит" и Headhunter.

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