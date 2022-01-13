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Главная / Аналитикам / Аналитика / ЦБ РФ может повысить ставку на 50-100 б.п. в феврале - Инвестбанк Синара
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13 января 2022 года 15:59
ЦБ РФ может повысить ставку на 50-100 б.п. в феврале - Инвестбанк Синара
Банк России может повысить ключевую ставку на 50-100 б.п. по итогам заседания 11 февраля 2022 года, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Инфляция в первые десять дней января оказалась в 1,5 раза выше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Российская инфляция не демонстрирует признаков снижения, напротив, темпы роста цен в начале января ускорились. Это тревожный знак в свете предстоящего заседания ЦБ РФ (11 февраля) и может заставить Банк России более радикально повышать ставки. Между тем масштаб и скорость распространения штамма COVID-19 "омикрон" - это новый слабо прогнозируемый фактор для ЦБ, который может иметь последствия для российской экономики. С нашей точки зрения, регулятор может повысить ставку на 50-100 б.п. в зависимости от динамики инфляции и развития ситуации с пандемией", - отмечает аналитик Сергей Коныгин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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