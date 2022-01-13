"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛСР с целью 860 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Группы ЛСР" с целью 860 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,4%, стоп-приказ: 657 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"ЛСР" - одна из крупнейших публичных строительных компаний России. Занимает первое место в Санкт-Петербурге по объему текущего строительства с долей рынка в 21,5%, при этом девелопер сохраняет стратегический приоритет в усилении своих позиций в Московском регионе и ожидает увидеть большее предложение земельных участков благодаря консолидации рынка, которой способствует продолжающийся переход отрасли на проектное финансирование и эскроу-счета. Акции компании активно закрывают "гэп" после ее исключения из индекса Мосбиржи, - пишут эксперты "Финама". - Мы считаем, что активный рост котировок может продолжиться в связи с сильной недооценкой компании, а также льготными кредитами, обещанными отрасли, и высоким спросом на недвижимость в России, который сохраняется в период высокой инфляции".

"С технической точки зрения после длительного снижения бумага демонстрирует разворотные сигналы. Открывать позиции рекомендуем на текущих уровнях с целью 860 рублей. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 657 рублей риск на портфель составит 0,8%", - указывают в инвесткомпании.

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